В Украине начали действовать требования к энергоэффективности зданий по европейским стандартам

В Украине вступили в силу нормы, регулирующие сертификацию зданий по стандарту NZEB (Nearly Zero Energy Buildings). Это здания с близким к нулевому потреблению энергии, что делает их более экономичными и экологически устойчивыми.

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Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Как отмечается, принятие требований к зданиям с близким к нулевому уровню потребления энергии NZEB является важным шагом на пути к энергетической независимости Украины и ее интеграции в Европейский Союз.

Стандарт NZEB

Здания NZEB – это объекты с очень высокой энергетической эффективностью, где почти нулевое или очень незначительное количество необходимой энергии должно поступать преимущественно из возобновляемых источников энергии, производимых на месте или вблизи.

Речь идет о современных, комфортабельных и экологически безопасных зданиях, позволяющих сократить расходы на коммунальные услуги. Благодаря высокой энергоэффективности, они требуют меньше энергии для отопления и охлаждения, что делает их экономически эффективными и экологически ответственными.

Какие требования к зданиям NZEB в Украине

требования к классу энергоэффективности здания;

требования к показателю потребления первичной энергии из невозобновляемых источников энергии зданием;

требования к части энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии;

требования к теплотехническим характеристикам ограждающих конструкций здания;

требования к воздухопроницаемости здания; требования к инженерным системам здания.

Почему важно внедрение стандартов NZEB

Энергетическая независимость: потребляют меньше энергии, что уменьшает зависимость Украины от импорта энергоносителей.

потребляют меньше энергии, что уменьшает зависимость Украины от импорта энергоносителей. Экологическая стойкость: выбрасывают меньше парниковых газов, что способствует борьбе с изменением климата.

выбрасывают меньше парниковых газов, что способствует борьбе с изменением климата. Экономическая выгода: имеют более низкие эксплуатационные расходы, что позволяет экономить средства.

имеют более низкие эксплуатационные расходы, что позволяет экономить средства. Европейская интеграция: Требования к зданиям NZEB отвечают европейским стандартам, что способствует интеграции Украины в ЕС.

Напомним, девять украинских общин получат ссуды от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проектов по термомодернизации общественных зданий. Общая стоимость утвержденных проектов составляет около 440 млн грн или около 10 млн евро.