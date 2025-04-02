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В Україні почали діяти вимоги до енергоефективності будівель за європейськими стандартами
В Україні набули чинності норми, що регулюють сертифікацію будівель за стандартом NZEB (Nearly Zero Energy Buildings). Це будівлі з близьким до нульового споживанням енергії, що робить їх більш економічними та екологічно стійкими.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.
Як зазначається, прийняття вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії NZEB є важливим кроком на шляху до енергетичної незалежності України та її інтеграції до Європейського Союзу.
Стандарт NZEB
Будівлі NZEB — це об'єкти з дуже високою енергетичною ефективністю, де майже нульова або дуже незначна кількість необхідної енергії повинна надходити переважно з відновлюваних джерел енергії, вироблених на місці або поблизу.
Йдеться про сучасні, комфортабельні та екологічно безпечні будівлі, які дозволяють скоротити витрати на комунальні послуги. Завдяки високій енергоефективності, вони потребують менше енергії для опалення та охолодження, що робить їх економічно ефективними та екологічно відповідальними.
Які вимоги до будівель NZEB в Україні
- вимоги до класу енергоефективності будівлі;
- вимоги до показника споживання первинної енергії з невідновлюваних джерел енергії будівлею;
- вимоги до частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;
- вимоги до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівлі;
- вимоги до повітропроникності будівлі;вимоги до інженерних систем будівлі.
Чому важливо впровадження стандартів NZEB
- Енергетична незалежність: споживають менше енергії, що зменшує залежність України від імпорту енергоносіїв.
- Екологічна стійкість: викидають менше парникових газів, що сприяє боротьбі зі зміною клімату.
- Економічна вигода: мають нижчі експлуатаційні витрати, що дозволяє заощаджувати кошти.
- Європейська інтеграція: Вимоги до будівель NZEB відповідають європейським стандартам, що сприяє інтеграції України до ЄС.
Нагадаємо, дев’ять українських громад отримають позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації проєктів з термомодернізації громадських будівель. Загальна вартість затверджених проєктів складає майже 440 млн грн або близько 10 млн євро.