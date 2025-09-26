Запланована подія 2

В Украине начнут маркировать новые авто по выбросам и расходам топлива

авто
Покупатели будут получать полную информацию об экологичности машин. / Freepik

При покупке новых автомобилей в Украине покупатели получат полные данные о топливной эффективности и экологичности авто, в соответствии с европейскими нормами "зеленого перехода".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Экологические авто в Украине

В Украине внедряют европейские стандарты по "зеленому переходу". Теперь при покупке новых легковых автомобилей покупатели будут получать полную информацию о расходах топлива и уровне выбросов углекислого газа.

В автосалонах и других местах продажи новых авто обязательно должны быть:

  • этикетка с данными о расходе топлива и выбросах СО₂ возле каждой машины;
  • плакат или электронный дисплей с информацией о всех моделях, которые выставлены на продажу с данными о расходе топлива и выбросах СО₂;
  • промоматериалы (брошюры, реклама и т.п.) с такими же данными;
  • доступ к электронному справочнику с официальной информацией.

В Минэкономики отметили, что это уже более 20 лет устоявшаяся практика Европейского Союза. Она закреплена в Директиве Европейского Парламента и Совета 1999/94/ЕС и направлена на то, чтобы люди получали понятную информацию о топливной эффективности автомобилей и их влиянии на окружающую среду. Для Украины это еще один шаг по пути евроинтеграции и достижения климатических целей.

По решению правительства Министерство развития общин и территорий будет отвечать за создание и поддержку электронного справочника с официальными данными о расходах топлива и выбросах CO для всех моделей новых автомобилей. Справочник разместят на сайте Министерства и будут обновлять каждый год.

"Мы вводим европейские стандарты информирования покупателей авто. Это — защита прав потребителя, поддержка честной конкуренции и шаг к уменьшению влияния транспорта на климат. Украинцы смогут выбирать авто осознанно, а бизнес получит понятные правила, которые уже действуют в ЕС", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Новые правила вступят в силу через девять месяцев после опубликования постановления. Этот период позволит Минразвитию подготовить электронный справочник, а продавцам автомобилей адаптировать свои процессы и подготовить необходимые материалы.

Ранее сообщалось, что электрокары в Украине постепенно становятся реальной альтернативой, но это не универсальное решение. Главное – честно оценить свои потребности и готовность к компромиссам по вопросам запаса хода и зарядки.

Автор:
Ольга Опенько