В Україні почнуть маркувати нові авто за викидами та витратами палива

При купівлі нових автомобілів в Україні покупці матимуть повні дані про паливну ефективність та екологічність авто, відповідно до європейських норм "зеленого переходу".

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Екологічні авто в Україні

В Україні впроваджують європейські стандарти щодо "зеленого переходу". Відтепер при купівлі нових легкових автомобілів покупці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу.

В автосалонах і на інших місцях продажу нових авто обов’язково мають бути:

етикетка з даними про витрати пального та викиди СО₂ біля кожної машини;

плакат або електронний дисплей з інформацією про всі моделі, які виставлені на продаж з даними про витрати пального та викиди СО₂;

промоційні матеріали (брошури, реклама тощо) з такими ж даними;

доступ до електронного довідника з офіційною інформацією.

В Мінекономіки зазначили, це вже понад 20 років усталена практика Європейського Союзу. Вона закріплена в Директиві 1999/94/ЄС Європейського Парламенту та Ради і спрямована на те, щоб люди отримували зрозумілу інформацію про паливну ефективність автомобілів та їхній вплив на довкілля. Для України це ще один крок на шляху євроінтеграції та досягнення кліматичних цілей.

За рішенням уряду Міністерство розвитку громад та територій буде відповідати за створення та підтримку електронного довідника з офіційними даними про витрати пального та викиди СО₂ для всіх моделей нових автомобілів. Довідник розмістять на сайті Міністерства і оновлюватимуть щороку.

"Ми запроваджуємо європейські стандарти інформування покупців авто. Це — захист прав споживача, підтримка чесної конкуренції та крок до зменшення впливу транспорту на клімат. Українці зможуть обирати авто усвідомлено, а бізнес отримає зрозумілі правила, які вже діють у ЄС", — зауважив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Нові правила набудуть чинності через дев’ять місяців після опублікування постанови. Цей період дасть змогу Мінрозвитку підготувати електронний довідник, а продавцям автомобілів — адаптувати свої процеси та підготувати необхідні матеріали.

Раніше повідомлялось, що електрокари в Україні поступово стають реальною альтернативою, але це не універсальне рішення. Головне – чесно оцінити свої потреби та готовність до компромісів у питаннях запасу ходу та зарядки.