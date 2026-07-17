В Украине обновили правила строительства детсадов: что изменится

Министерство развития общин и территорий утвердило новые строительные правила для детсадов. Они изменяют подход к проектированию таких заведений: вместо единого шаблона помещения и пространства должны планироваться под нужды конкретного детского сада.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Новые правила касаются яслей, детских садов и специальных детсадов. Они учитывают обновленный закон о дошкольном образовании и современные подходы к организации пространства для детей.

Главное изменение – детсады больше не должны проектироваться по одинаковой схеме. Количество помещений, их площадь, а также количество игровых и спортивных площадок будет определяться в зависимости от количества детей, их возраста, формата работы заведения и образовательного процесса.

"Кардинально меняем подход к проектированию заведений дошкольного образования. В центре новых норм — ребенок и его нужды", — отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

По новым правилам одно пространство в детском саду сможет выполнять несколько функций. Его площадь будет определяться не по жесткому шаблону, а с учетом количества детей.

Отдельно упростили требования для малых заведений:

яслей и детсадов до 40 детей;

специальных детсадов до 24 детей.

Это должно упростить открытие небольших детсадов в жилых и общественных зданиях. Такие заведения можно будет создавать при предприятиях, учреждениях и организациях для детей работников.

В правилах также предусмотрены требования к безбарьерности. Детсады должны быть доступны и удобны для детей с особыми образовательными потребностями, чтобы они могли учиться в обычных группах.

Новые требования будут применяться, прежде всего, при строительстве новых детсадов. В то же время они будут также учитываться при реконструкции и капитальном ремонте уже имеющихся зданий.

Ознакомиться с новыми правилами можно с 1 августа 2026 года. Они вступят в силу с 1 октября 2026 года.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступили в силу обновления в Государственные строительные нормы "Планирование и застройка территорий". Ожидаемой "революции" нововведения не привносят, вместо этого будут непосредственно влиять на параметры застройки, плотность, высотность зданий и развитие инфраструктуры для электромобилей.