В Україні оновили правила будівництва дитсадків: що зміниться

Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові будівельні правила для дитсадків. Вони змінюють підхід до проєктування таких закладів: замість єдиного шаблону приміщення та простір мають плануватися під потреби конкретного дитсадка.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Нові правила стосуються ясел, дитячих садків і спеціальних дитсадків. Вони враховують оновлений закон про дошкільну освіту та сучасні підходи до організації простору для дітей.

Головна зміна — дитсадки більше не мають проєктуватися за однаковою схемою. Кількість приміщень, їхня площа, а також кількість ігрових і спортивних майданчиків визначатимуть залежно від кількості дітей, їхнього віку, формату роботи закладу та освітнього процесу.

"Кардинально змінюємо підхід до проєктування закладів дошкільної освіти. У центрі нових норм — дитина та її потреби", — зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

За новими правилами один простір у дитсадку зможе виконувати кілька функцій. Його площу визначатимуть не за жорстким шаблоном, а з урахуванням кількості дітей.

Окремо спростили вимоги для малих закладів:

ясел і дитсадків до 40 дітей;

спеціальних дитсадків до 24 дітей.

Це має спростити відкриття невеликих дитсадків у житлових і громадських будівлях. Такі заклади також можна буде створювати при підприємствах, установах та організаціях для дітей працівників.

У правилах також передбачили вимоги до безбар’єрності. Дитсадки мають бути доступними та зручними для дітей з особливими освітніми потребами, щоб вони могли навчатися у звичайних групах.

Нові вимоги застосовуватимуть насамперед під час будівництва нових дитсадків. Водночас їх також враховуватимуть під час реконструкції та капітального ремонту вже наявних будівель.

Ознайомитися з новими правилами можна буде з 1 серпня 2026 року. Вони набудуть чинності 1 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності оновлення до Державних будівельних норм “Планування та забудова територій”. Очікуваної “революції” нововведення не привносять, натомість безпосередньо впливатимуть на параметри забудови, щільність, висотність будівель та розвиток інфраструктури для електромобілів.