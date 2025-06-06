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В Украине открыли учебно-испытательный комплекс для развития технологий гуманитарного разминирования

гуманитарное разминирование
В Украине открыли учебно-испытательный комплекс / Минэкономики

Министерство обороны Украины официально открыло новый Учебно-испытательный комплекс, предназначенный для развития инноваций в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Этот объект станет ключевой площадкой для тестирования современных технологий в рамках координационной платформы по инновациям в гуманитарном разминировании, координируемой Министерством экономики.

По словам заместителя министра экономики Игоря Безкаравайного, появление еще одного испытательного полигона – важный шаг для системного внедрения новых технологий, созданных как украинскими, так и международными командами.

Он подчеркнул, что комплекс не только позволит проверять эффективность решений в контролируемых условиях, но и будет способствовать сотрудничеству инноваторов с непосредственно работающими в условиях минной угрозы.

На территории комплекса обустроены трассы и полосы препятствий для тяжелых и легких механизированных средств разминирования, зоны испытания беспилотных авиационных и наземных систем, металлодетекторов, специального оборудования, а также сооружений гражданской защиты.

Уже этим летом Минэкономики планирует при поддержке Программы развития ООН провести на базе комплекса масштабное мероприятие. К участию будут привлечены изготовители техники для разминирования, представители агропромышленного сектора, военные администрации, международные партнеры, а также украинские государственные структуры.

Мероприятие позволит наладить прямые связи между разработчиками и потенциальными заказчиками, а также поспособствует локализации производства современной техники для гуманитарного разминирования в Украине.

Напомним, в мае 2025 года украинские фермеры, участвующие в государственной программе компенсации разминирования сельскохозяйственных земель, получили в использовании около 660 гектаров очищенных мин и взрывоопасных предметов участков.

Автор:
Татьяна Гойденко