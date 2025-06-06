В Україні відкрили навчально-випробувальний комплекс для розвитку технологій гуманітарного розмінування

Міністерство оборони України офіційно відкрило новий Навчально-випробувальний комплекс, призначений для розвитку інновацій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Цей об’єкт стане ключовим майданчиком для тестування сучасних технологій у межах координаційної платформи з інновацій у гуманітарному розмінуванні, яку координує Міністерство економіки.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного, поява ще одного випробувального полігону — важливий крок для системного впровадження нових технологій, створених як українськими, так і міжнародними командами.

Він підкреслив, що комплекс не лише дозволить перевіряти ефективність рішень у контрольованих умовах, а й сприятиме співпраці інноваторів з тими, хто безпосередньо працює в умовах мінної загрози.

На території комплексу облаштовані траси та смуги перешкод для важких і легких механізованих засобів розмінування, зони для випробування безпілотних авіаційних і наземних систем, металодетекторів, спеціального обладнання, а також споруд цивільного захисту.

Уже цього літа Мінекономіки планує, за підтримки Програми розвитку ООН, провести на базі комплексу масштабний захід. До участі будуть залучені виробники техніки для розмінування, представники агропромислового сектору, військові адміністрації, міжнародні партнери, а також українські державні структури.

Захід дозволить налагодити прямі зв’язки між розробниками і потенційними замовниками, а також сприятиме локалізації виробництва сучасної техніки для гуманітарного розмінування в Україні.

Нагадаємо, у травні 2025 року українські фермери, які беруть участь у державній програмі компенсації розмінування сільськогосподарських земель, отримали у використання близько 660 гектарів очищених від мін і вибухонебезпечних предметів ділянок.