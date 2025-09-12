Запланована подія 2

В Украине открыли WinWin EdTech Center of Excellence для развития образовательных технологий

В Украине запустили WinWin EdTech Center of Excellence, призванный стать центром развития образовательных технологий и инноваций в сфере образования. Цель инициативы – объединить бизнес и государство для внедрения современных образовательных решений, которые обеспечат доступное, качественное и конкурентоспособное образование для украинцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Новый центр будет анализировать мировые тренды в образовательных технологиях, адаптировать их к украинскому контексту и предложить практические решения для решения актуальных проблем в системе образования.

Кроме того, WinWin EdTech Center of Excellence будет тестировать новые EdTech-решения, масштабировать лучшие практики и готовить рекомендации по образовательной политике.

Одной из ключевых задач Центра является создание единой экосистемы, объединяющей учащихся, учителей, университеты, бизнес и образовательные кластеры, чтобы вместе формировать видение будущего образования в Украине. Следующим шагом станет формирование команды, реализующей миссию WinWin EdTech CoE и развивать инновации в образовательном процессе.

EdTech является одним из приоритетных направлений стратегии цифрового развития WinWin 2030. Партнеры проекта, среди которых "Мрія", "Дія.Освіта" и CDTO Campus, уже внедряют новые подходы к обучению, изменяя доступ к знаниям и логику образовательного процесса.

Центр направлен на создание целостной экосистемы, которая сделает образовательные инновации доступными для миллионов украинцев даже в сложных условиях войны.

Добавим, Украина стала первой страной в мире, где государственные услуги можно получить через искусственный интеллект – на портале "Дія" заработал ИИ-ассистент "Дія.АІ". За первые сутки им воспользовались 4 364 пользователя, отправив более 19 тысяч сообщений и создав 6 366 диалогов, среди которых 425 справок о доходах.

Автор:
Татьяна Гойденко