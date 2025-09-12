В Україні відкрили WinWin EdTech Center of Excellence для розвитку освітніх технологій

В Україні запустили WinWin EdTech Center of Excellence, який покликаний стати центром розвитку освітніх технологій та інновацій у сфері освіти. Мета ініціативи — об’єднати бізнес і державу задля впровадження сучасних освітніх рішень, що забезпечать доступну, якісну та конкурентоспроможну освіту для українців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Новий центр аналізуватиме світові тренди в освітніх технологіях, адаптуватиме їх до українського контексту та пропонуватиме практичні рішення для вирішення актуальних проблем у системі освіти.

Крім того, WinWin EdTech Center of Excellence тестуватиме нові EdTech-рішення, масштабуватиме найкращі практики та готуватиме рекомендації щодо освітньої політики.

Одним із ключових завдань Центру є створення єдиної екосистеми, яка об’єднає учнів, учителів, університети, бізнес та освітні кластери, щоб разом формувати бачення майбутнього освіти в Україні. Наступним кроком стане формування команди, яка реалізовуватиме місію WinWin EdTech CoE та розвиватиме інновації в освітньому процесі.

EdTech є одним із пріоритетних напрямів стратегії цифрового розвитку WinWin 2030. Партнери проекту, серед яких "Мрія", "Дія.Освіта" та CDTO Campus, вже впроваджують нові підходи до навчання, змінюючи доступ до знань та логіку освітнього процесу.

Центр спрямований на створення цілісної екосистеми, яка зробить освітні інновації доступними для мільйонів українців, навіть у складних умовах війни.

Додамо, Україна стала першою країною у світі, де державні послуги можна отримати через штучний інтелект - на порталі “Дія” запрацював ШІ-асистент “Дія.АІ”. За першу добу ним скористалися 4 364 користувачі, надіславши понад 19 тисяч повідомлень і створивши 6 366 діалогів, серед яких 425 довідок про доходи.