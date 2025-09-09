В Украине отремонтировано 3,6 млн. квадратных метров дорожного покрытия: где проведено больше всего работ

С начала года в Украине ликвидировано 3,6 млн м² повреждений дорожного покрытия. Службы обновления активно ремонтируют и удерживают автомобильные дороги государственного значения во всех областях. Особое внимание уделяется прифронтовым территориям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Из общего объема работ 2,4 млн м² приходится на прифронтовые регионы. Ремонт этих дорог является приоритетом, поскольку это критически важно для военной логистики и эвакуации раненых. В целом такие работы составляют более 70% от всего объема.

Кроме того, эксплуатационное содержание дорог ведется на подъездах к пунктам пропуска через государственную границу и на важных логистических маршрутах, соединяющих регионы и общины.

Больше всего работ проведено в следующих областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Киевская;

Николаевская;

Одесская;

Полтавская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская .

Напомним, 5 сентября 2025 возобновлено движение транспорта по трем отремонтированным мостам на дороге Р-56 Чернигов – Пакуль – КПП Чернобыль – Славутич.

Кроме того, в Полтавской области завершен ремонт участка автодороги Р-42 Лубны – Миргород – Опишня. Ремонт обеспечивает безопасное и комфортное транспортное сообщение между Полтавской, Сумской и Харьковской областями.