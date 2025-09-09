В Україні відремонтовано 3,6 млн квадратних метрів дорожнього покриття: де проведено найбільше робіт

З початку року в Україні ліквідовано 3,6 млн м² пошкоджень дорожнього покриття. Служби відновлення активно ремонтують та утримують автомобільні дороги державного значення у всіх областях. Особлива увага приділяється прифронтовим територіям.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

З загального обсягу робіт, 2,4 млн м² припадає на прифронтові регіони. Ремонт цих доріг є пріоритетом, оскільки це критично важливо для військової логістики та евакуації поранених. Загалом, такі роботи становлять понад 70% від усього обсягу.

Крім того, експлуатаційне утримання доріг ведеться на під’їздах до пунктів пропуску через державний кордон та на важливих логістичних маршрутах, що з'єднують регіони та громади.

Найбільше робіт проведено у таких областях:

Дніпропетровська;

Донецька;

Київська;

Миколаївська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська .

Нагадаємо, 5 вересня 2025 року відновлено рух транспорту по трьох відремонтованих мостах на дорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – КПП Чорнобиль – Славутич.

Крім того, у Полтавській області завершено ремонт ділянки автодороги Р-42 Лубни — Миргород — Опішня. Ремонт забезпечує безпечне та комфортне транспортне сполучення між Полтавською, Сумською та Харківською областями.