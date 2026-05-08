Читати українською
В Украине перезагружают "Леса Украины": что изменится для людей и бизнеса
Министерство экономики объявило о начале масштабной трансформации государственного предприятия "Леса Украины". Главная цель изменений – сделать отрасль современной, прозрачной и эффективной.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Процесс превращения госпредприятия в акционерное общество возглавит Игорь Зубович, ранее занимавший должность заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Его опыт должен помочь системно изменить модель управления лесным хозяйством страны.
Среди ключевых изменений:
- пересмотр подходов к вознаграждениям руководства с применением прозрачных и сбалансированных критериев;
- повышение прозрачности и качества управления предприятием;
- усиление контроля за незаконными рубками, содействие работе правоохранительных органов и уменьшение коррупционных рисков;
- усиление природоохранного направления работы отрасли, защиты Карпатских лесов и биоразнообразия;
- модернизация производственных процессов; внедрение автоматизированных систем управления и обновление технической базы;
- обеспечение прогнозируемых условий для работы деревообрабатывающего бизнеса;
- развитие сотрудничества с общинами, создание новых рабочих мест, обеспечение дровами населения и поддержка местных социальных программ.
Это ответ на многочисленные запросы общества, местных общин, правоохранительных органов и бизнеса относительно более прозрачной, эффективной и ответственной работы лесной отрасли.
В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.
Что известно о "Леса Украины"
Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).
Напомним, в прошлом году председатель Государственного агентства лесных ресурсов Виктор Смаль подписал приказ о превращении ГП "Леса Украины" в акционерное общество и создании комиссии по преобразованию и инвентаризации. Это завершает трехлетнюю реформу лесной отрасли в Украине.
Также Зеленский анонсировал новые кадровые подходы и решения по неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защиты Карпат.