В Україні перезавантажують "Ліси України": що зміниться для людей та бізнесу

Міністерство економіки оголосило про початок масштабної трансформації державного підприємства “Ліси України”. Головна мета змін — зробити галузь сучасною, прозорою та ефективною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Процес перетворення держпідриємства на акціонерне товариство очолить Ігор Зубович, який раніше обіймав посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Його досвід має допомогти системно змінити модель управління лісовим господарством країни.

Серед ключових змін:

перегляд підходів до винагород керівництва із застосуванням прозорих та збалансованих критеріїв;

підвищення прозорості та якості управління підприємством;

посилення контролю за незаконними рубками, сприяння роботі правоохоронних органів та зменшення корупційних ризиків;

посилення природоохоронного напряму роботи галузі, захисту Карпатських лісів та біорізноманіття;

модернізація виробничих процесів, впровадження автоматизованих систем управління та оновлення технічної бази;

забезпечення прогнозованих умов для роботи деревообробного бізнесу;

розвиток співпраці з громадами, створення нових робочих місць, забезпечення дровами населення та підтримка місцевих соціальних програм.

Це є відповіддю на численні запити суспільства, місцевих громад, правоохоронних органів та бізнесу щодо більш прозорої, ефективної та відповідальної роботи лісової галузі.

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Що відомо про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

Нагадаємо, торік голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль підписав наказ про перетворення ДП “Ліси України” на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації. Це завершує трирічну реформу лісової галузі в Україні.

Також Зеленський анонсував нові кадрові підходи та рішення через неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту Карпат.