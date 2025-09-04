В Украине планируют ввести штрафы за проникновение на военные объекты: детали

Правительство согласовало законопроект, которым предлагается ввести штраф до 51 тыс. грн за несанкционированное проникновение на военные объекты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, на заседании правительства был одобрен проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за самовольное проникновение на военные объекты".

Какие штрафы

Документ предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 186-9, в которой предусмотреть установление ответственности за самовольное проникновение на военные объекты в условиях особого периода.

Предполагается установить:

штраф от 8 500 до 51 000 грн (500–3000 тысяч рублей) за самопроизвольное проникновение;

возможность конфискации предметов, которые использовались для незаконного проникновения (например, техники или оборудования);

протоколы составит Нацполиция, а дела будут рассматривать суды.

Таким образом правительство предлагает предотвратить случайное или умышленное проникновение посторонних лиц, ведь военные объекты часто являются потенциально опасными и могут стать целями диверсий.

Далее этот законопроект должен быть рассмотрен Верховной Радой.

Ранее правительство внесло в парламент законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения.