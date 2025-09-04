Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

--0,01

EUR

48,18

--0,29

Наличный курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,35

48,20

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине планируют ввести штрафы за проникновение на военные объекты: детали

правительство
Кабмин инициирует штрафы до 51 тыс. грн за проникновение на военные объекты

Правительство согласовало законопроект, которым предлагается ввести штраф до 51 тыс. грн за несанкционированное проникновение на военные объекты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, на заседании правительства был одобрен проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за самовольное проникновение на военные объекты".

Какие штрафы

Документ предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 186-9, в которой предусмотреть установление ответственности за самовольное проникновение на военные объекты в условиях особого периода.

Предполагается установить:

  • штраф от 8 500 до 51 000 грн (500–3000 тысяч рублей) за самопроизвольное проникновение;
  • в случае повторного нарушения в течение года - штраф в максимальном размере;
  • возможность конфискации предметов, которые использовались для незаконного проникновения (например, техники или оборудования);
  • протоколы составит Нацполиция, а дела будут рассматривать суды.

Таким образом правительство предлагает предотвратить случайное или умышленное проникновение посторонних лиц, ведь военные объекты часто являются потенциально опасными и могут стать целями диверсий.

Далее этот законопроект должен быть рассмотрен Верховной Радой.

Ранее правительство внесло в парламент законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения.

Автор:
Светлана Манько