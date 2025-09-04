В Україні будуть штрафувати за проникнення на військові об’єкти: деталі

Уряд погодив законопроєкт, яким пропонується ввести штраф до 51 тис. грн за несанкціоноване проникнення на військові об’єкти.

Як пише Delo.ua, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, на засіданні уряду було схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти».

Які штрафи

Документом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 186-9, в якій передбачити встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові обʼєкти в умовах особливого періоду.

Передбачається встановити:

штраф від 8 500 до 51 000 грн (500–3000 неоподатковуваних мінімумів) за самовільне проникнення;

(500–3000 неоподатковуваних мінімумів) за самовільне проникнення; у випадку повторного порушення протягом року — штраф у максимальному розмірі;

можливість конфіскації предметів, які використовувалися для незаконного проникнення (наприклад, техніка чи обладнання);

протоколи складатиме Нацполіція, а справи розглядатимуть суди.

Таким чином уряд пропонує-запобігти випадковому чи навмисному проникненню сторонніх осіб, адже військові об’єкти часто є потенційно небезпечними і можуть стати цілями диверсій.

Далі цей законопроєкт має розглянути Верховна Рада.

Раніше уряд вніс до парламенту законопроєкт, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години та інших обмежень, що діють під час воєнного стану.