В Украине подготовили проект нового Трудового кодекса: детали

работа
В Украине почти два года продолжалась работа над новой редакцией Трудового кодекса / Freepik

Правительство представило подходы к обновлению трудового законодательства и анонсировало завершение работы над новым Трудовым кодексом, подготовленным совместно с социальными партнерами и международными экспертами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что ведомство завершает подготовку проекта нового Трудового кодекса, прошедшего все необходимые форматы обсуждения и согласования – с работодателями, профсоюзами, экспертной средой и международными партнерами.

По результатам консультаций документ был доработан и готовится к внесению на рассмотрение правительства, после чего его подадут в Верховную Раду.

Напомним, в Украине почти два года продолжалась работа над новой редакцией Трудового кодекса.

Что в новом Трудовом кодексе

Проект нового Трудового кодекса системно модернизирует регулирование трудовых отношений, а именно:

  • предусматривает цифровизацию ключевых процедур,
  • вводит прозрачный механизм определения минимальной заработной платы,
  • расширяет перечень видов трудовых договоров,
  • усиливает защиту работников, в том числе представителей уязвимых групп.

Также документ закрепляет сбалансированный подход к правам и обязанностям работников и работодателей, вводит риск-ориентированную модель инспекции труда и имплементирует основные директивы ЕС в сфере труда.

Среди ключевых преимуществ проекта – четкие правила для гибких форм занятости (дистанционная работа, гибкий режим рабочего времени, неполная занятость), лучшая защита работников с семейными обязанностями, ветеранов и людей с инвалидностью, унифицированные требования к фиксации условий труда в электронной форме, а также более предполагаемые процедуры проверок для работы.

Отдельное внимание уделено предотвращению незадекларированного труда, урегулированию новых моделей занятости и упрощению взаимодействия бизнеса с органами государственного надзора.

Напомним, Европейский Союз выделяет 3,5 миллиона евро на проект по занятости в Украине, реализуемый Международной организацией труда. Средства будут направлены на проведение реформ рынка труда Украины, включая новый Трудовой кодекс, который обеспечит соответствие стандартам ЕС.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4412-IX, устанавливающий четкие правила приостановки, возобновления и прекращения трудовых договоров в условиях военного положения.

Автор:
Светлана Манько