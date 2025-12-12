В Україні підготували проєкт нового Трудового кодексу: деталі

Уряд представив підходи до оновлення трудового законодавства та анонсував завершення роботи над новим Трудовим кодексом, підготовленим спільно з соціальними партнерами та міжнародними експертами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що відомство завершує підготовку проєкту нового Трудового кодексу, який пройшов усі необхідні формати обговорення та погодження – з роботодавцями, профспілками, експертним середовищем та міжнародними партнерами.

За результатами консультацій документ був доопрацьований і зараз готується до внесення на розгляд уряду, після чого його подадуть до Верховної Ради.

Нагадаємо, в Україні майже два роки тривала робота над новою редакцією Трудового кодексу.

Що в новому Трудовому кодексі

Проєкт нового Трудового кодексу системно модернізує регулювання трудових відносин, а саме:

передбачає цифровізацію ключових процедур,

запроваджує прозорий механізм визначення мінімальної заробітної плати,

розширює перелік видів трудових договорів,

посилює захист працівників, зокрема представників вразливих груп.

Також документ закріплює збалансований підхід до прав та обов’язків працівників і роботодавців, запроваджує ризик-орієнтовану модель інспекції праці та імплементує основні директиви ЄС у сфері праці.

Серед ключових переваг проєкту – чіткі правила для гнучких форм зайнятості (дистанційна робота, гнучкий режим робочого часу, неповна зайнятість), кращий захист працівників із сімейними обов’язками, ветеранів та людей з інвалідністю, уніфіковані вимоги до фіксації умов праці в електронній формі, а також більш передбачувані процедури перевірок для роботодавців.

Окрему увагу приділено запобіганню незадекларованій праці, врегулюванню нових моделей зайнятості та спрощенню взаємодії бізнесу з органами державного нагляду.

Нагадаємо, Європейський Союз виділяє 3,5 мільйона євро на проєкт із зайнятості в Україні, який реалізує Міжнародна організація праці. Кошти спрямують на проведення реформ ринку праці України, включаючи новий Трудовий кодекс, що забезпечить відповідність стандартам ЄС.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4412-IX, який встановлює чіткі правила призупинення, поновлення та припинення трудових договорів в умовах воєнного стану.