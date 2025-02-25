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В Украине продадут на аукционе 2 тыс. тон российской железной руды

В Украине продадут на аукционе 2 тыс. тон русской железной руды
Фото: prozorro.sale

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) планирует реализовать на аукционе более 2 тыс. тонн арестованной русской железной руды.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.


Отмечается, что актив выставлен на электронной площадке Прозорро. Продажа со стартовой ценой 6,1 млн гривен.

Железная руда хранится в 31 железнодорожном грузовом вагоне.

Таможенные платежи от реализации этого актива составят 2,3 млн. грн.

В АРМА уточняют, что арестованный актив связан с уголовным производством по незаконному ввозу товаров из России и Беларуси из-за злоупотребления таможенным режимом "транзита", что привело к непоступлению в бюджет более 10 млн грн налогов.

Реализация пройдет через трехраундовый английский аукцион на Прозорро.Продажи, где участники не видят ставок других.

Электронная система отсортирует ставки от наименьшей к наибольшей, а участник с высокой ставкой получит право последнего хода в каждом раунде торгов.

Напомним, недавно АРМА реализовала очередную часть партии хлорида калия производства ОАО "Беларуськалий" через систему Прозорро. Продажи более чем на 42 млн грн.

Автор:
Светлана Манько