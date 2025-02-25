В Україні продадуть на аукціоні 2 тис. тон російської залізної руди

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) планує реалізувати на аукціоні понад 2 тис. тон арештованої російської залізної руди.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.



Зазначається, що актив виставлено на електронному майданчику Прозорро.Продажі зі стартовою ціною 6,1 млн гривень.

Залізна руда наразі зберігається у 31 залізничному вантажному вагоні.

Митні платежі від реалізації цього активу складуть 2,3 млн грн.

В АРМА уточнюють, що арештований актив пов'язаний з кримінальним провадженням щодо незаконного ввезення товарів з Росії та Білорусі через зловживання митним режимом "транзиту", що призвело до ненадходження до бюджету понад 10 млн грн податків.

Реалізація відбуватиметься через трираундовий англійський аукціон на Прозорро.Продажі, де учасники не бачать ставок інших.

Електронна система відсортує ставки від найменшої до найбільшої, а учасник з найвищою ставкою отримає право останнього ходу в кожному раунді торгів.

Нагадаємо, нещодавно АРМА реалізувало чергову частину партії хлориду калію виробництва ОАО "Беларуськалій" через систему Прозорро.Продажі на понад 42 млн грн.