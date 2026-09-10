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В Украине просели продажи бусов и фургонов, но импорт подержанной техники растет

автобусы
В Украине упали продажи бусов / Depositphotos

В августе украинцы приобрели 3 662 легких коммерческих автомобиля (LCV), что на 3,9% больше аналогичного периода прошлого года, но на 8,5% меньше по сравнению с июлем. Основной рост рынка обеспечил импорт б/у техники, который вырос на 29,2% за год.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

LCV – это легкие коммерческие автомобили полной массой до 3,5 тонн: бусы, фургоны, пикапы и легкие шасси.

Что происходило с рынком

Наибольшую долю рынка в августе составили внутренние перепродажи – 1 938 автомобилей, или 52,9% от общего количества. Однако за год этот сегмент сократился на 10,3%.

В частности, первые регистрации импортируемых подержанных LCV составляли 1 079 авто, или 29,5% рынка. За год их количество выросло на 29,2%.

Новых LCV зарегистрировали 645 или 17,6% рынка. Это на 22,2% больше чем в августе 2025 года. В то же время, по сравнению с июлем количество новых авто уменьшилось на 22,8%, поэтому именно этот сегмент обеспечил 56,2% общего месячного падения рынка.

Какие авто покупали

На внутреннем рынке чаще всего перепродавали Mercedes-Benz Sprinter - 223 автомобиля, Renault Master - 193 и ГАЗ 3302 "Газель" - 117. Медианный возраст таких LCV составлял 15 лет.

Фото 2 — В Украине просели продажи бусов и фургонов, но импорт подержанной техники растет

Среди импортируемых подержанных автомобилей лидировал Renault Master – 290 машин, далее Mercedes-Benz Sprinter – 228 и Renault Trafic – 78. Медианный возраст авто составлял 6 лет. 968 автомобилей, или 89,7% сегмента, были в возрасте до 10 лет включительно.

Фото 3 — В Украине просели продажи бусов и фургонов, но импорт подержанной техники растет

В сегменте новых LCV первое место занял Renault Master – 146 автомобилей. Также в первую десятку вошли Volkswagen Crafter, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Fiat Ducato, Chery Himla, Fiat Doblo, Renault Express, Citroen Berlingo и Peugeot Partner.

Фото 4 — В Украине просели продажи бусов и фургонов, но импорт подержанной техники растет

Дизель остается основным типом двигателя

В августе приобрели 3 192 дизельных LCV - 87,2% рынка. Электрических автомобилей было 142: 119 среди импортируемых подержанных, 18 среди внутренних перепродаж и 5 среди новых.

Таким образом, за год рынок вырос на 138 автомобилей. Импортируемых подержанных LCV стало больше на 244, новых — на 117, тогда как внутренних перепродаж уменьшилось на 223 автомобиля.

Напомним, в августе в Украине перепродали 71 154 подержанных легковых автомобиля. Это на 4,3% меньше, чем в июле и на 6,4% меньше, чем в августе 2025 года. Несмотря на общий спад, спрос на электромобили подскочил на 38,2%.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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