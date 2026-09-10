В Україні просіли продажі бусів і фургонів, але імпорт вживаної техніки зростає

У серпні українці придбали 3 662 легкі комерційні автомобілі (LCV), що на 3,9% більше за аналогічний період минулого року, але на 8,5% менше порівняно з липнем. Основне зростання ринку забезпечив імпорт вживаної техніки, який зріс на 29,2% за рік.

Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

LCV — це легкі комерційні автомобілі повною масою до 3,5 тонни: буси, фургони, пікапи та легкі шасі.

Що відбувалося з ринком

Найбільшу частку ринку у серпні становили внутрішні перепродажі — 1 938 автомобілів, або 52,9% від загальної кількості. Однак за рік цей сегмент скоротився на 10,3%.

Зокрема перші реєстрації імпортованих вживаних LCV становили 1 079 авто, або 29,5% ринку. За рік їх кількість зросла на 29,2%.

Нових LCV зареєстрували 645, або 17,6% ринку. Це на 22,2% більше, ніж у серпні 2025 року. Водночас порівняно з липнем кількість нових авто зменшилася на 22,8%, тому саме цей сегмент забезпечив 56,2% загального місячного падіння ринку.

Які авто купували

На внутрішньому ринку найчастіше перепродували Mercedes-Benz Sprinter — 223 автомобілі, Renault Master — 193 та ГАЗ 3302 "Газель" — 117. Медіанний вік таких LCV становив 15 років.

Серед імпортованих вживаних автомобілів лідирував Renault Master — 290 машин, далі Mercedes-Benz Sprinter — 228 та Renault Trafic — 78. Медіанний вік авто становив 6 років. 968 автомобілів, або 89,7% сегмента, були віком до 10 років включно.

У сегменті нових LCV перше місце посів Renault Master — 146 автомобілів. Також до першої десятки увійшли Volkswagen Crafter, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Fiat Ducato, Chery Himla, Fiat Doblo, Renault Express, Citroen Berlingo та Peugeot Partner.

Дизель залишається основним типом двигуна

У серпні придбали 3 192 дизельні LCV — 87,2% ринку. Електричних автомобілів було 142: 119 серед імпортованих вживаних, 18 серед внутрішніх перепродажів і 5 серед нових.

Таким чином, за рік ринок зріс на 138 автомобілів. Імпортованих вживаних LCV стало більше на 244, нових — на 117, тоді як внутрішніх перепродажів поменшало на 223 автомобілі.

Нагадаємо, у серпні в Україні перепродали 71 154 вживані легкові автомобілі. Це на 4,3% менше, ніж у липні, та на 6,4% менше, ніж у серпні 2025 року. Попри загальний спад, попит на електромобілі підскочив на 38,2%