В Украине растет количество электромобилей, а зарядных станций не хватает: где самый большой дефицит

В Украине увеличивается количество электромобилей, однако сеть быстрых зарядных станций развита неравномерно. Больше новых регистраций электрокаров на одну скоростную локацию приходится на Тернопольскую, Волынскую и Львовскую области.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт исследований авторынка (ИДА).

За январь-август 2026 года в Украине впервые зарегистрировали 21 962 электромобиля. Из них 18 356 были подержанными автомобилями, ввезенными из-за границы, а 3 606 – новыми. В общей сложности к концу августа количество зарегистрированных электрокаров достигло примерно 263 705.

В то же время по состоянию на 23 октября в каталоге EVBOOST насчитывалось 1967 локаций с быстрыми зарядными станциями мощностью от 40 кВт.

В каких областях наибольшая нагрузка на зарядки

По соотношению количества новых регистраций электромобилей к числу скоростных зарядных локаций лидируют западные регионы. В Тернопольской области на одну такую локацию приходится 25,7 регистрации, в Волынской – 23,1, во Львовской – 21,0.

Далее следуют Ровенская область с показателем 20,4 регистрации на локацию, Черновицкая - 17,6 и Ивано-Франковская - 15,3. Для сравнения, в Киеве вместе с Киевской областью этот показатель составляет 7,9.

Как отмечают аналитики, эти данные указывают на неравномерность развития зарядной инфраструктуры: в части западных областей количество новых регистраций электромобилей на одну скоростную локацию значительно выше, чем в столице и области.

В то же время, этот показатель не отражает полностью реальный дефицит зарядок. На доступность станций влияют их расположение, мощность, загруженность, наличие домашней зарядки и количество конкурентных локаций поблизости. Поэтому для определения мест, где инфраструктура больше всего отстает от роста количества электромобилей, нужно учитывать не только количество станций, но и фактический спрос на них.

Напомним, крупнейшим региональным рынком BEV Украины стала Львовская область с 4269 регистрациями, причем 94% из них пришлись на подержанные электромобили.