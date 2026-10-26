В Україні зростає кількість електромобілів, а зарядних станцій бракує: де найбільший дефіцит

В Україні збільшується кількість електромобілів, однак мережа швидких зарядних станцій розвинена нерівномірно. Найбільше нових реєстрацій електрокарів на одну швидкісну локацію припадає на Тернопільську, Волинську та Львівську області.

Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

За січень–серпень 2026 року в Україні вперше зареєстрували 21 962 електромобілі. З них 18 356 були вживаними автомобілями, ввезеними з-за кордону, а 3 606 — новими. Загалом до кінця серпня кількість зареєстрованих електрокарів сягнула приблизно 263 705.

Водночас станом на 23 жовтня в каталозі EVBOOST налічувалося 1 967 локацій зі швидкими зарядними станціями потужністю від 40 кВт.

У яких областях найбільше навантаження на зарядки

За співвідношенням кількості нових реєстрацій електромобілів до числа швидкісних зарядних локацій лідирують західні регіони. У Тернопільській області на одну таку локацію припадає 25,7 реєстрації, у Волинській — 23,1, у Львівській — 21,0.

Далі йдуть Рівненська область із показником 20,4 реєстрації на локацію, Чернівецька — 17,6 та Івано-Франківська — 15,3. Для порівняння, у Києві разом із Київською областю цей показник становить 7,9.

Як зауважують аналітики, ці дані вказують на нерівномірність розвитку зарядної інфраструктури: у частині західних областей кількість нових реєстрацій електромобілів на одну швидкісну локацію значно вища, ніж у столиці та області.

Водночас цей показник не відображає повністю реальний дефіцит зарядок. На доступність станцій впливають їхнє розташування, потужність, завантаженість, наявність домашньої зарядки та кількість конкурентних локацій поблизу. Тому для визначення місць, де інфраструктура найбільше відстає від зростання кількості електромобілів, потрібно враховувати не лише кількість станцій, а й фактичний попит на них.

Нагадаємо, найбільшим регіональним ринком BEV України стала Львівська область із 4269 реєстраціями, причому 94% із них припали на вживані електромобілі.