В Украине разработали технологию изготовления тротуарной плитки из кофейной гущи (ВИДЕО)

В Центральноукраинском национальном техническом университете (ЦНТУ) в Кропивницком разработали технологию изготовления тротуарной плитки с добавлением кофейной гущи.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ЦНТУ.

Практическое экологическое и экономическое значение

По словам авторов инициативы — заведующей кафедрой экологии, охраны окружающей среды и здорового образа жизни Ольги Медведевой и доцента кафедры общего земледелия Николая Ковалева — речь идет о первом в Украине подобном подходе, который имеет практическое экологическое и экономическое значение.

Преподаватели ЦНТУ рассказали, что идея возникла при обсуждении возможности повторного использования органических отходов. Как отмечают исследователи, кофейная гуща может быть полезным технологическим материалом. Авторы идеи предлагают превратить этот бытовой уход в строительный ресурс.

Кофейная гуща заменяет песок

Согласно результатам предыдущих экспериментов кофейная гуща частично заменяет песок в составе бетонной смеси. Она не растворяется, имеет плотную структуру и придает прочность изделию. Таким образом, уменьшается количество первичного сырья в производстве и сам процесс удешевляется.

Идея, как отмечают разработчики, призвана не только утилизировать отходы, но и привлечь внимание к ответственному потреблению и современным экотрендам.

На сегодняшний день преподаватели ЦНТУ готовят документы для патентования технологии. Завершить процесс планируется до конца года.

Напомним, украинский стартап Releaf Paper, создавший технологию изготовления целлюлозы из опавших листьев, открыл в Париже первое промышленное производство.

Компания уже сотрудничает с известными международными брендами, такими как L'Oreal, Samsung, Weleda и SchneiderElectric, которые используют их экологическую бумагу для упаковки.