В Україні розробили технологію виготовлення тротуарної плитки з кавової гущі (ВІДЕО)

У Центральноукраїнському національному технічному університеті (ЦНТУ), що у Кропивницькому, розробили технологію виготовлення тротуарної плитки з додаванням кавової гущі.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЦНТУ.

Практичне екологічне та економічне значення

За словами авторів ініціативи — завідувачки кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя Ольги Медведєвої та доцента кафедри загального землеробства Миколи Ковальова — йдеться про перший в Україні подібний підхід, який має практичне екологічне та економічне значення.

Викладачі ЦНТУ розповіли, що ідея виникла під час обговорення можливостей повторного використання органічних відходів. Як зазначають дослідники, кавова гуща може бути корисним технологічним матеріалом. Автори ідеї пропонують перетворити цей побутовий відхід на будівельний ресурс.

Кавова гуща замінює пісок

Згідно з результатами попередніх експериментів, кавова гуща частково замінює пісок у складі бетонної суміші. Вона не розчиняється, має щільну структуру й додає міцності виробу. Таким чином, зменшується кількість первинної сировини у виробництві та здешевлюється сам процес.

Ідея, як зазначають розробники, покликана не лише утилізувати відходи, а й привернути увагу до відповідального споживання та сучасних екотрендів.

На сьогодні викладачі ЦНТУ готують документи для патентування технології. Завершити процес планують до кінця року.

Нагадаємо, український стартап Releaf Paper, який створив технологію виготовлення целюлози з опалого листя, відкрив у Парижі перше промислове виробництво.

Компанія вже співпрацює з відомими міжнародними брендами, такими як L’Oreal, Samsung, Weleda та SchneiderElectric, які використовують їхній екологічний папір для пакування.