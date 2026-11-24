Поголовье коров в Украине продолжает сокращаться. По состоянию на 1 ноября 2026 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 901,6 тыс. коров — на 204 тысяч меньше, чем год назад. Общее количество крупного рогатого скота (КРС) за этот период уменьшилось на 18% — до 1,67 млн голов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Падение в приусадебном секторе

Как отмечают аналитики, главным фактором падения показателей стало сокращение в хозяйствах населения, где количество КРС за год упало на 367 тыс. голов (-34%), а коров - на 206 тыс. голов (-29%). В частных хозяйствах пока остается 707, 2 тыс. голов КРС (из которых 515, 2 тыс. коров). Крестьяне сокращают скот из-за высоких производственных затрат, одновременно выбытие сдерживается трудностями с продажей зерна из-за военной логистики и блокады портов, что делает корову источником живых денег.

На промышленных предприятиях содержится 58% КРС (958, 6 тыс. голов, из которых 386, 4 тыс. коров). За год количество коров на фермах возросло на 2,3 тыс. голов (+1%), хотя с августа наблюдается вынужденный убой и гибель животных от российских обстрелов.

Релокация в безопасные регионы

Из-за риска безопасности происходит релокация хозяйств из прифронтовых южных и восточных областей в западные, северные и центральные регионы. Рост промыслового поголовья коров зафиксирован в 10 областях: Ровенская область (+27%); Львовская область (+19%); Тернопольская область (+10%); Житомирская область (+6%); Винницкая область (+5%); Хмельницкая область (+5%); Одесская область (+4%); Волынская область (+1%); Киевская область (+1%); Черкасская область (+1%).

Численность поголовья коров на молочно-товарных фермах на 1 ноября 2026 года/Инфографика: АВМ

Благодаря этому более 52% коров промышленного сектора сегодня сосредоточено в пяти регионах:

Полтавская область (51, 70 тыс. голов);

Черкасская область (45, 10 тыс. );

Черниговская область (36, 80 тыс. );

Киевская область (34, 40 тыс. );

Винницкая область (32, 90 тыс. ).

Напомним, по состоянию на 1 сентября поголовье крупного рогатого скота в стране составило 1,74 млн голов. За год этот показатель сократился на 18,1%. Количество коров также уменьшилось на 18,1% – до 926 тыс. голов.