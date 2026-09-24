В Украине стремительно сокращается поголовье крупного рогатого скота

В Украине за год сократилось поголовье большинства основных видов сельскохозяйственных животных. Более всего уменьшилось количество крупного рогатого скота — на 18,1%, тогда как поголовье домашней птицы, напротив, выросло на 1%.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Сколько скота в Украине

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 сентября поголовье крупного рогатого скота в стране составило 1,74 млн голов. За год этот показатель сократился на 18,1%. Количество коров также уменьшилось на 18,1% – до 926 тыс. голов.

Наибольшее сокращение зафиксировали в хозяйствах населения: там поголовье крупного рогатого скота за год уменьшилось на 34,6% – до 779,1 тыс. голов. В то же время в сельскохозяйственных предприятиях количество КРС, напротив, возросло на 3,1% - до 964,4 тыс. голов.

Среди других видов сельскохозяйственных животных динамика также в основном была отрицательной. Поголовье коз и овец сократилось на 16,8% – до 796,7 тыс. голов, а свиней стало на 3,8% меньше – 4,6 млн голов.

В то же время, количество домашней птицы возросло. По состоянию на начало мая в Украине насчитывалось 216,5 млн. голов птицы, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в приусадебном секторе сокращается поголовье коров. Сокращение происходит в основном в хозяйствах населения на фоне низких цен на молоко и высоких затрат на корма.