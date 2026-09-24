В Україні стрімко скорочується поголів’я великої рогатої худоби

В Україні за рік скоротилося поголів’я більшості основних видів сільськогосподарських тварин. Найбільше зменшилася кількість великої рогатої худоби - на 18,1%, тоді як поголів’я свійської птиці, навпаки, зросло на 1%.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Скільки худоби в Україні

За даними Державної служби статистики України, станом на 1 вересня поголів’я великої рогатої худоби в країні становило 1,74 млн голів. За рік цей показник скоротився на 18,1%. Кількість корів також зменшилася на 18,1% - до 926 тис. голів.

Найбільше скорочення зафіксували у господарствах населення: там поголів’я великої рогатої худоби за рік зменшилося на 34,6% - до 779,1 тис. голів. Водночас у сільськогосподарських підприємствах кількість ВРХ, навпаки, зросла на 3,1% - до 964,4 тис. голів.

Серед інших видів сільськогосподарських тварин динаміка також переважно була негативною. Поголів’я кіз та овець скоротилося на 16,8% - до 796,7 тис. голів, а свиней стало на 3,8% менше - 4,6 млн голів.

Водночас кількість свійської птиці зросла. Станом на початок травня в Україні налічувалося 216,5 млн голів птиці, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше уже повідомлялося, що у присадибному секторі скорочується поголів’я корів. Скорочення відбувається переважно в господарствах населення на тлі низьких цін на молоко та високих витрат на корми.