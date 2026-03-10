В Украине сокращается производство металлургической продукции: сколько уже выплавили стали, чугуна и проката

Украинские металлургические предприятия в январе – феврале 2026 сократили объемы производства чугуна на 11%, стали – на 13%, а проката – почти на 17%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укрметаллургпрома".

Производство чугуна за два месяца составило 1,01 млн. т, что составляет 88,8% от объемов за аналогичный период 2025 года. Производство стали за это время достигло отметки 1,03 млн т или 86,8% от показателей предыдущего года. Объемы произведенного проката остановились на уровне 0,797 млн т, что составляет 83,2% по отношению к январю-февралю 2025 года.

Показатели по стали демонстрируют сокращение производства на 13,2%. В количественном измерении это 1,02 млн т по сравнению с 1,18 млн т в прошлом году. При этом в феврале 2026 года объемы сталелитейного производства выросли на 0,7% по отношению к предыдущему месяцу — январю этого же года.

Самое существенное сокращение произошло в производстве проката. Показатель упал на 16,8%, снизившись с 957 тыс. т в 2025 году до 797 тыс. т в текущем периоде. В феврале 2026 г. объемы изготовления проката сократились на 4% по сравнению с январем того же года.

Напомним, по итогам января 2026 года глобальное производство стали сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплавка стали в Украине снизилась на 16%.