В Україні скорочується виробництво металургійної продукції: скільки вже виплавили сталі, чавуну та прокату

В Україні продовжує скорочуватися виробництво металургійної продукції / Depositphotos

Українські металургійні підприємства у січні – лютому 2026 року скоротили обсяги виробництва чавуну на 11%, сталі – на 13%, а прокату – майже на 17%. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укрметалургпрому".

Виробництво чавуну за два місяці склало 1,01 млн т, що становить 88,8% від обсягів за аналогічний період 2025 року. Виробництво сталі за цей час досягло позначки 1,03 млн т, або 86,8% від показників попереднього року. Обсяги виготовленого прокату зупинилися на рівні 0,797 млн т, що складає 83,2% відносно січня – лютого 2025 року.

Показники щодо сталі демонструють скорочення виробництва на 13,2%. У кількісному вимірі це 1,02 млн т порівняно з 1,18 млн т у минулому році. При цьому у лютому 2026 року обсяги сталеливарного виробництва зросли на 0,7% відносно попереднього місяця — січня цього ж року.

Найсуттєвіше скорочення відбулося у виробництві прокату. Показник впав на 16,8%, зменшившись із 957 тис. т у 2025 році до 797 тис. т у поточному періоді. У лютому 2026 року обсяги виготовлення прокату скоротилися на 4% порівняно з січнем того ж року.

Нагадаємо, за підсумками січня 2026 року глобальне виробництво сталі скоротилося на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виплавка сталі в Україні впала на 16%.

Автор:
Тетяна Ковальчук