В Украине сокращается рынок удобрений: какие виды сырья в дефиците и что ждет агросектор

В 2026 году потребление минеральных удобрений в Украине может упасть до 4,9 миллиона тонн из-за их удорожания и оптимизации расходов аграриями. Несмотря на изменение структуры посевов в пользу менее ресурсоемких культур, благоприятная погода и обеспеченность ресурсами позволят удержать высокую урожайность.

Рынок азотных удобрений

Аналитик рынка удобрений Анастасия Дичаковская отметила, что рынок карбамида в 2026 году может сократиться, а его емкость упадет ниже 1 миллиона тонн. Во втором квартале ожидается около 215 тонн (0,22 тысяч тонн) поставки. По итогам первых 4 месяцев 2026 года баланс составляет 426 тысяч тонн против 491 тысяч тонн годом ранее.

По аммиачной селитре рынок выглядит более стабильно: в 2026 году около 1,3 миллиона тонн, а за 4 месяца баланс вырос до 525 тысяч тонн. Жидкая смесь КАС также остается стабильной: около 780-785 тысяч тонн в год, с балансом 351 тысяч тонн за первые 4 месяца 2026 года.

Серосодержащие и другие удобрения

В сегменте серосодержащих удобрений сульфат аммония демонстрирует рост импорта: баланс за 4 месяца 2026 года зафиксирован на уровне 298 тысяч тонн против 151 тысячи тонн годом ранее, что связано с ожидаемыми поставками из Китая. В то же время, на рынке известняково-аммиачной селитры (ВАС) объемы остаются относительно небольшими — 34 тысячи тонн за 4 месяца 2026 года.

Ситуация в других категориях характеризуется следующими показателями: рынок комплексных NPK-удобрений в 2026 году может удержаться на уровне около 680 тысяч тонн, хотя высокие цены сдерживают спрос, а за первые 4 месяца баланс составляет 311 тысяч тонн.

Фосфатные удобрения остаются под давлением цен, их годовой объем оценивается в 460 тысяч тонн, а за 4 месяца 2026 - 225 тысяч тонн. В то же время, калийные удобрения выглядят более стабильными, их потребление в 2026 году может возрасти до около 250 тысяч тонн, хотя за первые 4 месяца баланс составляет 55 тысяч тонн.

По словам Дичаковской, несмотря на уменьшение использования удобрений и вероятное сокращение посевных площадей, ожидается, что урожайность останется высокой. Это объясняется благоприятной погодой в начале сезона и достаточным ресурсами. В то же время, среди рисков — логистические ограничения, дорогие энергоносители и возможные перебои с импортом удобрений.

Напомним, из-за разрушения промышленной базы Украина наращивает импорт минеральных удобрений. Польша стала одним из главных поставщиков этой продукции на украинский рынок с долей около 25%, опередив Болгарию, Марокко и Китай.