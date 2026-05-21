Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,44

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине сокращается рынок удобрений: какие виды сырья в дефиците и что ждет агросектор

удобрения
В Украине сокращается рынок удобрений

В 2026 году потребление минеральных удобрений в Украине может упасть до 4,9 миллиона тонн из-за их удорожания и оптимизации расходов аграриями. Несмотря на изменение структуры посевов в пользу менее ресурсоемких культур, благоприятная погода и обеспеченность ресурсами позволят удержать высокую урожайность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Рынок азотных удобрений

Аналитик рынка удобрений Анастасия Дичаковская отметила, что рынок карбамида в 2026 году может сократиться, а его емкость упадет ниже 1 миллиона тонн. Во втором квартале ожидается около 215 тонн (0,22 тысяч тонн) поставки. По итогам первых 4 месяцев 2026 года баланс составляет 426 тысяч тонн против 491 тысяч тонн годом ранее.

По аммиачной селитре рынок выглядит более стабильно: в 2026 году около 1,3 миллиона тонн, а за 4 месяца баланс вырос до 525 тысяч тонн. Жидкая смесь КАС также остается стабильной: около 780-785 тысяч тонн в год, с балансом 351 тысяч тонн за первые 4 месяца 2026 года.

Серосодержащие и другие удобрения

В сегменте серосодержащих удобрений сульфат аммония демонстрирует рост импорта: баланс за 4 месяца 2026 года зафиксирован на уровне 298 тысяч тонн против 151 тысячи тонн годом ранее, что связано с ожидаемыми поставками из Китая. В то же время, на рынке известняково-аммиачной селитры (ВАС) объемы остаются относительно небольшими — 34 тысячи тонн за 4 месяца 2026 года.

Ситуация в других категориях характеризуется следующими показателями: рынок комплексных NPK-удобрений в 2026 году может удержаться на уровне около 680 тысяч тонн, хотя высокие цены сдерживают спрос, а за первые 4 месяца баланс составляет 311 тысяч тонн.

Фосфатные удобрения остаются под давлением цен, их годовой объем оценивается в 460 тысяч тонн, а за 4 месяца 2026 - 225 тысяч тонн. В то же время, калийные удобрения выглядят более стабильными, их потребление в 2026 году может возрасти до около 250 тысяч тонн, хотя за первые 4 месяца баланс составляет 55 тысяч тонн.

По словам Дичаковской, несмотря на уменьшение использования удобрений и вероятное сокращение посевных площадей, ожидается, что урожайность останется высокой. Это объясняется благоприятной погодой в начале сезона и достаточным ресурсами. В то же время, среди рисков — логистические ограничения, дорогие энергоносители и возможные перебои с импортом удобрений.

Напомним, из-за разрушения промышленной базы Украина наращивает импорт минеральных удобрений. Польша стала одним из главных поставщиков этой продукции на украинский рынок с долей около 25%, опередив Болгарию, Марокко и Китай.

Автор:
Татьяна Ковальчук