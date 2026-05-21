В Україні скорочується ринок добрив: які види сировини в дефіциті та що чекає на агросектор

У 2026 році споживання мінеральних добрив в Україні може впасти до 4,9 мільйона тонн через їхнє подорожчання та оптимізацію витрат аграріями. Попри зміну структури посівів на користь менш ресурсомістких культур, сприятлива погода та забезпеченість ресурсами дозволять утримати високу врожайність.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Ринок азотних добрив

Аналітик ринку добрив Анастасія Дичаківська зазначила, що ринок карбаміду у 2026 році може скоротитися, а його ємність впаде нижче 1 мільйона тонн. У другому кварталі очікується близько 215 тонн (0,22 тисячі тонн) постачання. За підсумками перших 4 місяців 2026 року баланс становить 426 тисяч тонн проти 491 тисячі тонн роком раніше.

По аміачній селітрі ринок виглядає стабільніше: у 2026 році — близько 1,3 мільйона тонн, а за 4 місяці баланс зріс до 525 тисяч тонн. Рідка суміш КАС також залишається стабільною: близько 780–785 тисяч тонн на рік, із балансом 351 тисяча тонн за перші 4 місяці 2026 року.

Сірковмісні та інші добрива

У сегменті сірковмісних добрив сульфат амонію демонструє зростання імпорту: баланс за 4 місяці 2026 року зафіксовано на рівні 298 тисяч тонн проти 151 тисячі тонн роком раніше, що пов’язано з очікуваними поставками з Китаю. Водночас на ринку вапняково-аміачної селітри (ВАС) обсяги залишаються відносно невеликими — 34 тисячі тонн за 4 місяці 2026 року.

Ситуація в інших категоріях характеризується такими показниками: ринок комплексних NPK-добрив у 2026 році може утриматися на рівні близько 680 тисяч тонн, хоча високі ціни стримують попит, а за перші 4 місяці баланс становить 311 тисяч тонн.

Фосфатні добрива залишаються під тиском цін, їхній річний обсяг оцінюється у 460 тисяч тонн, а за 4 місяці 2026 року — 225 тисяч тонн. Водночас калійні добрива виглядають більш стабільними, їхнє споживання у 2026 році може зрости до близько 250 тисяч тонн, хоча за перші 4 місяці баланс становить 55 тисяч тонн.

За словами Дичаківської, попри зменшення використання добрив і ймовірне скорочення посівних площ, очікується, що врожайність залишиться високою. Це пояснюється сприятливою погодою на початку сезону та достатнім забезпеченням ресурсами. Водночас серед ризиків — логістичні обмеження, дорогі енергоносії та можливі перебої з імпортом добрив.

Нагадаємо, через руйнування промислової бази Україна нарощує імпорт мінеральних добрив. Наразі Польща стала одним із головних постачальників цієї продукції на український ринок із часткою близько 25%, випередивши Болгарію, Марокко та Китай.