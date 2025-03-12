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В Украине создадут Выплатное агентство для оказания помощи агропроизводителям: что известно

Оксана Осьмачко, стол, бутылки воды
Заместитель министра агрополитики Оксана Осьмачко. Фото: minagro.gov.ua

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины анонсировало создание Выплатного агентства для оказания помощи украинским агропроизводителям. Агентство будет создано на основе Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств и станет единственным фондом, принимающим поддержку от ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что создание Выплатного агентства является необходимым условием для использования средств Евросоюза по внедрению общей аграрной политики в рамках евроинтеграции Украины.

"Выплатное агентство должно стать тем единственным окном, единственным фондом, который будет принимать поддержку от Евросоюза… В соответствии с условиями деятельности Выплатного агентства все донорские и другие программы поддержки аграриев от ЕС будут распределяться только через агентство. Украина должна быть в списке бенефициаров Выплатного агентства вместе с другими странами", — отметила заместитель председателя Правительства.

В Минагрополитики обсудили дальнейшие шаги по превращению Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств в Выплатное агентство, ключевые аспекты его деятельности, включая институциональные и финансовые механизмы функционирования.

Что такое Выплатное агентство?

Выплатное агентство (Paying Agency) – специализированная организация, выполняющая функцию транзитного распределения финансовых средств без принятия самостоятельных управленческих решений по их использованию. Эта структура обеспечивает эффективный механизм финансирования в сфере аграрной политики, социального обеспечения, государственных субсидий и других программ, связанных с распределением бюджетных или международных грантовых средств.

Напомним, Украина официально присоединилась к Международному фонду сельского развития (IFAD) – единственному агентству ООН, полностью сосредоточенному на трансформации сельского хозяйства, развитию сельской экономики и продовольственных систем.

Автор:
Татьяна Ковальчук