В Україні створять Виплатну агенцію для надання допомоги агровиробникам: що відомо

В Міністерство аграрної політики та продовольства України анонсувало створення Виплатної агенції для надання допомоги українським агровиробникам. Агенція буде створена на основі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств і стане єдиним фондом, який прийматиме підтримку від ЄС.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У міністерстві зазначили, що створення Виплатної агенції є необхідною умовою для використання коштів Євросоюзу щодо впровадження спільної аграрної політики в рамках євроінтеграції України.

"Виплатна агенція має стати тим єдиним вікном, єдиним фондом, який прийматиме підтримку від Євросоюзу… Відповідно до умов діяльності Виплатної агенції всі донорські та інші програми підтримки аграріїв від ЄС будуть розподілятися тільки через агенцію. Україна повинна бути у списку бенефіціарів Виплатної агенції разом з іншими країнами", — зазначила заступниця міністра агрополітики Оксана Осьмачко.

У Мінагрополітики обговорили подальші кроки щодо перетворення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у Виплатну агенцію, ключові аспекти її діяльності, включаючи інституційні та фінансові механізми функціонування.

Що таке Виплатна агенція?

Виплатна агенція (Paying Agency) – спеціалізована організація, яка виконує функцію транзитного розподілу фінансових коштів без прийняття самостійних управлінських рішень щодо їхнього використання. Ця структура забезпечує ефективний механізм фінансування у сфері аграрної політики, соціального забезпечення, державних субсидій та інших програм, пов’язаних із розподілом бюджетних або міжнародних грантових коштів.

Нагадаємо, Україна офіційно приєдналася до Міжнародного фонду сільського розвитку (IFAD) – єдиної агенції ООН, повністю зосередженої на трансформації сільського господарства, розвитку сільської економіки та продовольчих систем.