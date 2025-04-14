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В Украине стало меньше наличных на 17,3 млрд грн: какие банкноты чаще всего встречаются в обращении

гривны
Какие изменения произошли в наличном обращении в I квартале 2025? / Depositphotos

По состоянию на 1 апреля 2025 года находящаяся в обращении в Украине сумма наличных с начала года уменьшилась на 2,1% (или на 17,3 млрд грн) и составила 805,1 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора, уменьшение наличных денег в обращении связано с сезонными факторами, ведь традиционно в I квартале года происходит изъятие из обращения банкнот, выпущенных в прошлые периоды. Так, НБУ начал постепенную замену банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца на банкноты аналогичных номиналов современного поколения.

Интересные факты об обращении наличных

Как сообщают в НБУ, в наличном обороте находится 2,5 млрд. шт. банкнот на общую сумму 796,8 млрд. гривен, а также 14,9 млрд. шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,2 млрд. гривен.

На одного жителя Украины на 1 апреля 2025 приходилось 61 банкнота и 187 платежных разменных и оборотных монет (по состоянию на 1 января 2025 года – 63 и 186 шт. соответственно).

Каких банкнот и монет больше всего

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (26,8% и 27,7% от общего количества обращения соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,4% и 1,9% от общего количества в обращении соответственно).

Фото 2 — В Украине стало меньше наличных на 17,3 млрд грн: какие банкноты чаще всего встречаются в обращении

"Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за I квартал 2025 года приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 3% и 5,4% соответственно, по сравнению с началом этого года", -.

Уровень подделки гривневых банкнот остается низким

Заметим, уровень подделки банкнот национальной валюты остается контролируемым и не представляет угрозы для экономики страны.

По итогам 2024 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году этот показатель составил 7,1).

Больше всего из оборота изымались поддельные банкноты следующих номиналов:

  • 500 грн, составлявших 78% от общего количества изъятых фальшивых денег. Это свидетельствует о том, что именно эти банкноты были наиболее распространенными среди циркулирующих в стране подделок.
  • 200 грн, которые составляли 18% всех изъятых фальшивок, также занимают немалую часть среди поддельных банкнот.
Автор:
Светлана Манько