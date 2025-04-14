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В Україні поменшало готівки на 17,3 млрд грн: які банкноти найчастіше зустрічаються в обігу

гривні
Які зміни відбулися в готівковому обігу у І кварталі 2025 року? / Depositphotos

Станом на 1 квітня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, з початку року зменшилася на 2,1% (або на 17,3 млрд грн) та становила 805,1 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

За даними регулятора, зменшення готівки в обігу пов’язано з сезонними факторами, адже традиційно у I кварталі року відбувається вилучення з обігу банкнот, що були випущені в минулі періоди.  Так НБУ розпочав поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління.

Цікаві факти про обіг готівки

Як повідомляють в НБУ, у готівковому обігу перебуває 2,5 млрд шт. банкнот на загальну суму 796,8 млрд гривень, а також 14,9 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,2 млрд гривень.

На одного жителя України на 1 квітня 2025 року припадало 61 банкнота і 187 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно).

Яких банкнот та монет найбільше

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (26,8% та 27,7% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,4% та 1,9% від загальної кількості в обігу відповідно).

Фото 2 — В Україні поменшало готівки на 17,3 млрд грн: які банкноти найчастіше зустрічаються в обігу

"Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за I квартал 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 3% та 5,4% відповідно, порівняно з початком цього року", - зауважують у регуляторі.

Рівень підроблення гривневих банкнот залишається низьким

Зауважимо, рівень підроблення банкнот національної валюти залишається контрольованим та не становить загрози для економіки країни.

За підсумками 2024 року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот (у 2021 році цей показник становив 7,1).

Найбільше з обігу вилучалися підроблені банкноти наступних номіналів:

  • 500 грн, які складали 78% від загальної кількості вилучених фальшивих грошей. Це свідчить про те, що саме ці банкноти були найпоширенішими серед підробок, що циркулюють у країні.
  • 200 грн, які становили 18% від всіх вилучених фальшивок, також займають чималу частину серед підроблених банкнот.
Автор:
Світлана Манько