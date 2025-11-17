В Украине стало меньше нотариусов: каждый пятый работает в Киеве

5 823 действующих нотариуса сейчас в реестре Минюста. Это на 11% меньше, чем было до полномасштабной войны. 82% нотариусов в Украине — женщины, однако на мужчин приходится больше нагрузки. Каждый пятый нотариус работает в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Оппендатабот".

Аналитики отмечают, что реестр постоянно обновляется: часть специалистов прибавляется, часть выбывает.

Но в то же время 63 действующих нотариуса работают уже более 29 лет — с 1996 года.

Каждый пятый украинский нотариус работает в Киеве

По данным аналитиков, наибольшая концентрация нотариусов традиционно в столице - 1282, то есть каждый пятый украинский нотариус работает в Киеве.

Следуют Днепропетровщина и Львовщина - по 447 и 446 соответственно, а также Одесщина (415) и Харьковщина (399).

В профессии с большим отрывом преобладают женщины: 82%. В то же время работы больше у мужчин: 702 нотариальных бланка в год у женщин против 992 у мужчин.

Какая нагруженность у нотариусов

В "Опендатаботе" отмечают, что в среднем, один нотариус использует более 60 бланков в месяц.

Больше всего нагружены специалисты в Черкасской области, на работу одного нотариуса в год уходит 1287 бланков. Высокие показатели также в Житомирской и Хмельницкой областях - по 1054, в Винницкой - 1043 и Ивано-Франковской - 959.

Абсолютный рекорд в этом году принадлежит нотариуса из Львовщины, который использовал 24 606 бланков в этом году - то есть около 78 бланков в день, если работать без выходных. Это рекорд по всей стране.

Напомним, 2 сентября в Украине началось тестирование системы "е-Нотариат". С 3 сентября все нотариусы получили возможность присоединиться и начать работу с новой электронной экосистемой, а первые услуги для граждан в приложении "Дія" будут доступны уже в 2026 году.