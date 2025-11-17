Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
В Україні поменшало нотаріусів: кожен п’ятий працює у Києві

нотаріус
На 11% поменшало нотаріусів в Україні

5 823 чинні нотаріуси зараз у реєстрі Мін’юсту. Це на 11% менше, ніж було до повномасштабної війни. 82% нотаріусів в Україні — жінки, проте на чоловіків припадає більше навантаженості. Кожен п’ятий нотаріус працює в Києві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зазначають, що реєстр постійно оновлюється: частина фахівців додається, частина вибуває. 

Але водночас 63 чинні нотаріуси працюють вже понад 29 років — з 1996 року.

Кожен п’ятий український нотаріус працює у Києві

За даними аналітиків, найбільша концентрація нотаріусів традиційно у столиці — 1 282, тобто кожен п’ятий український нотаріус працює у Києві.

Наслідують Дніпропетровщина та Львівщина — по 447 і 446 відповідно, а також Одещина (415) і Харківщина (399).

У професії із значним відривом переважають жінки: 82%. Водночас роботи більше у чоловіків: 702 нотаріальні бланки на рік у жінок проти 992 у чоловіків.

Яка навантаженість у нотаріусів

В "Опендатабот" наголошують, що у середньому, один нотаріус використовує понад 60 бланків на місяць.

Найбільше навантажені фахівці у Черкаській області, на роботу одного нотаріуса на рік йде 1 287 бланків. Високі показники також у Житомирській та Хмельницькій областях — по 1 054, у Вінницькій — 1 043 та Івано-Франківській — 959.

Абсолютний рекорд цього року належить нотаріусу зі Львівщини, який використав 24 606 бланків цьогоріч — тобто близько 78 бланків на день, якщо працювати без вихідних. Це рекорд по всій країні.

Нагадаємо, 2 вересня в Україні розпочалося тестування системи "е-Нотаріат". Із 3 вересня всі нотаріуси отримали змогу приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян у додатку "Дія" будуть доступні вже у 2026 році.

Автор:
Світлана Манько