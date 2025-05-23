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В Украине стартовал прием заявок на дотацию за содержание коз и овец

козы, овцы
Фермерам начали выплачивать по 2000 грн за каждую козу или овцу / Минагрополитики

23 мая в Государственном аграрном реестре (ГАР) начался прием заявок на специальную бюджетную дотацию за содержание поголовья коз и/или овец.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Фермеры и аграрии могут рассчитывать на выплату в размере 2000 грн за каждую маточную козу или овцу. Дотация предоставляется при наличии от 5 до 500 голов.

Подать заявку на получение средств можно только через Государственный аграрный реестр. В 2025 году эта программа будет доступна только тем производителям, которые не получали аналогичную поддержку в 2024 году — соответствующие направления в ДАР для таких получателей будут неактивными.

Программа реализуется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 16 августа 2022 года №918, регламентирующим порядок использования бюджетных средств для поддержки фермерских хозяйств и производителей сельхозпродукции.

Напомним, с 3 февраля аграрии смогут подать через Государственный аграрный реестр заявку на получение специальных бюджетных дотаций за содержание коров, коз и овец. Также Минагрополитики запустило новый электронный портал есть Животноводство для регистрации субъектов племенного дела, которое в разы упростит процедуры для фермеров.

Автор:
Татьяна Гойденко