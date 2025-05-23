В Україні стартував прийом заявок на дотацію за утримання кіз і овець

23 травня 2025 року в Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочався прийом заявок на спеціальну бюджетну дотацію за утримання поголів’я кіз та/або овець.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Фермери та аграрії можуть розраховувати на виплату у розмірі 2 000 грн за кожну маточну козу чи вівцю. Дотація надається за наявності від 5 до 500 голів.

Подати заявку на отримання коштів можна виключно через Державний аграрний реєстр. У 2025 році ця програма буде доступною лише для тих виробників, які не отримували аналогічну підтримку у 2024 році — відповідні напрями у ДАР для таких отримувачів будуть неактивними.

Програма реалізується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16 серпня 2022 року №918, яка регламентує порядок використання бюджетних коштів для підтримки фермерських господарств і виробників сільгосппродукції.

Нагадаємо, з 3 лютого аграрії зможуть подати через Державний аграрний реєстр заявку на отримання спеціальних бюджетних дотацій за утримання корів, кіз та овець. Також Мінагрополітики запустило новий електронний портал єТваринництво для реєстрації суб’єктів племінної справи, який в рази спростить процедури для фермерів.