В Украине стартовал заказ и выдача карт для смарт-тахографов: почему это важно для перевозчиков

С сегодняшнего дня, 22 октября, украинские перевозчики получили возможность заказывать и получать карточки смарт-тахографам. Этот важный для международных перевозок процесс обеспечивает государственное предприятие "ГосударствотрансНИИпроект".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Эта процедура стала возможна благодаря договоренностям Министерства развития с Еврокомиссией. Обычно такая возможность недоступна для стран, не являющихся членами ЕС. Украина – одно из немногих государств вне ЕС, где водители и перевозчики уже могут получить эти карты.

Смарт-тахограф и безопасность

Смарт-тахограф – это современное электронное устройство, предназначенное для фиксации рабочего времени, скорости и пробега. Его использование помогает предотвратить переутомление водителей и значительно повышает безопасность на дорогах.

Инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (ДСБТ) уже проходят необходимую учебу для корректной проверки времени работы и отдыха водителя, которые используют смарт-тахографы.

Ключевая дата для перевозчиков

Согласно договоренностям между Украиной и ЕС, с 1 июля 2026 года все грузовые автомобили, впервые регистрируемые в Украине, должны быть обязательно оборудованы смарт-тахографами.

Список центров, осуществляющих обслуживание смарт-тахографов, доступен на официальном сайте Укртрансбезопасности.

Напомним, на прошлой неделе "Укртрансбезопасность" прекратила полное действие лицензий 481 перевозчика, среди которых 480 физических лиц-предпринимателей и 1 юридическое лицо.