Читать на русском

В Україні стартувало замовлення та видача карток до смарт-тахографів: чому це важливо для перевізників

вантажівка, дорога, перевезення
В Україні стартувало замовлення та видача карток до смарт-тахографів. / Freepik

Від сьогодні, 22 жовтня, українські перевізники отримали можливість замовляти та отримувати картки до смарт-тахографів. Цей важливий для міжнародних перевезень процес забезпечує державне підприємство "ДержавтотрансНДІпроект".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Ця процедура стала можливою завдяки домовленостям Міністерства розвитку з Єврокомісією. Зазвичай така можливість недоступна для країн, які не є членами ЄС. Україна – одна з небагатьох держав поза межами ЄС, де водії та перевізники вже можуть отримати ці картки.

Смарт-тахограф і безпека

Смарт-тахограф — це сучасний електронний пристрій, призначений для фіксації робочого часу, швидкості та пробігу. Його використання допомагає запобігти перевтомі водіїв і значно підвищує безпеку на дорогах.

Інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті (ДСБТ) вже проходять необхідне навчання для коректної перевірки часу роботи та відпочинку водія, які використовують смарт-тахографи.

Ключова дата для перевізників

Відповідно до домовленостей між Україною та ЄС, з 1 липня 2026 року всі вантажні автомобілі, що вперше реєструються в Україні, повинні бути обов'язково обладнані смарт-тахографами.

Перелік центрів, які здійснюють обслуговування смарт-тахографів, доступний на офіційному сайті Укртрансбезпеки.

Нагадаємо, минулого тижня "Укртрансбезпека" припинила повну дію ліцензій 481 перевізника, серед яких 480 фізичних осіб-підприємців та 1 юридична особа.

Автор:
Тетяна Ковальчук