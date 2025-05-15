В Украине стремительно дешевеет ранняя капуста: какие цены

На украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту. Основной причиной удешевления производители называют сезонное увеличение предложения овощей нового урожая, а также достаточно низкий спрос на эту продукцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на капусту

На сегодняшний день капуста урожая 2025 года предлагается к продаже в пределах 30-40 грн/кг, что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Прежде всего, фермеры вынуждены активно снижать цены на свою продукцию из-за чрезмерного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты. Также ситуацию усугубляют довольно низкие темпы сбыта в этом сегменте", — подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что, несмотря на стремительное снижение цен, капуста нового урожая в Украине на сегодняшний день поступает в продажу в среднем в 2,8 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Такую ценовую разницу эксперты объясняют достаточно холодной и затяжной весной.

Отметим, что на украинском рынке тепличных огурцов на этой неделе зафиксирован новый рост цен. Это связано с ограниченным предложением из-за неблагоприятной погоды и стабильно высокого спроса. Теперь цены на огурцы колеблются в пределах 50–75 грн/кг.

Самые известные производители капусты в Украине

"ВПК-Агро" – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. На базе хозяйства проводятся испытания новых сортов и гибридов разных видов капусты от зарубежных семенных компаний, представленных в Украине. Компания является лидером в производстве многих видов капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления работы компании включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие сферы. Сельскохозяйственная продукция ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.