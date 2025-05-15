В Україні стрімко дешевшає рання капуста: які ціни

На українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту. Основною причиною здешевлення виробники називають сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю, а також досить невисокий попит на цю продукцію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналітиків проекту EastFruit.

Які ціни на капусту

На сьогоднішній день капуста врожаю 2025 року пропонується до продажу в межах 30-40 грн/кг, що в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Насамперед, фермери змушені активно знижувати ціни на свою продукцію через надмірну пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже приступили до масових відвантажень ранньої капусти. Також ситуацію посилюють досить низькі темпи збуту у цьому сегменті", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що незважаючи на стрімке зниження цін, капуста нового врожаю в Україні на сьогоднішній день надходить у продаж у середньому у 2,8 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Таку цінову різницю експерти пояснюють досить холодною та затяжною весною.

Зауважимо, на українському ринку тепличних огірків цього тижня зафіксовано нове зростання цін. Це пов’язано з обмеженою пропозицією через несприятливу погоду та стабільно високим попитом. Наразі ціни на огірки коливаються в межах 50–75 грн/кг

Найвідоміші виробники капусти в Україні

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. На базі господарства проводяться випробування нових сортів та гібридів різних видів капусти від усіх зарубіжних насіннєвих компаній, представлених в Україні. Компанія є лідером у виробництві багатьох видів капусти, картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Основні напрямки роботи компанії включають вирощування та реалізацію зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих та баштанних культур, а також тваринництво, рибництво та інші сфери. Сільськогосподарська продукція ТОВ "ПАЕК" представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.