В Украине существенно нарастят вырубку леса: детали программы правительства

Кабинет министров Украины в своей Программе деятельности предусматривает увеличение объема заготовки древесины до 15,5 млн. куб. м в 2027 году.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Рады.

Для сравнения: по данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, в 2025 году общий объем заготовки лесоматериалов в Украине составил 11,7 млн. куб. м.

Кроме того правительство рассчитывает увеличить производство деревообрабатывающей и мебельной отраслей на 5%, а также обеспечить рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью в экспорте на 10%.

Для достижения этих целей в 2026 году планируется одобрить Стратегию развития деревообрабатывающей и мебельной отраслей Украины до 2030 года и утвердить операционный план мероприятий по ее реализации на 2026-2028 годы.

Среди ключевых реформ и регуляторных изменений в программе правительства задекларировано:

Единые правила рынка: В 2027 г. планируется ввести единые правила функционирования рынка древесины для всех постоянных лесопользователей и владельцев лесов независимо от формы собственности.

В 2027 г. планируется ввести единые правила функционирования рынка древесины для всех постоянных лесопользователей и владельцев лесов независимо от формы собственности. Европейские стандарты (EUDR): В течение 2026-2027 годов правительство намерено ввести европейские правила обращения товаров, связанных с обезлесением и деградацией лесов, а также систему надлежащей проверки и геопространственной прослеживаемости происхождения древесины на базе государственных инфосистем.

В течение 2026-2027 годов правительство намерено ввести европейские правила обращения товаров, связанных с обезлесением и деградацией лесов, а также систему надлежащей проверки и геопространственной прослеживаемости происхождения древесины на базе государственных инфосистем. Корпоратизация ГП "Леса Украины": В 2027 году запланировано завершение корпоратизации государственного предприятия с одновременным введением бессрочного моратория на отчуждение акций государства.

Напомним, 17 августа Кабинет Министров Украины утвердил Программу деятельности правительства. Как сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, парламент рассмотрит документ в ближайшее время в соответствии с регламентными процедурами.

Напомним, рекордная заготовка столкнулась со слабым спросом, из-за чего деревообработчики сокращают закупки. Государственное предприятие "Леса Украины" в 2026 году значительно нарастило объемы вырубки и планировало выставить на торги рекордные партии сырья, однако из-за падения спроса на рынке древесина начала накапливаться на складах, что заставило пересматривать условия ее продажи.