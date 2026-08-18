В Україні суттєво наростять вирубку лісу: деталі програми уряду

Кабінет міністрів України у своїй Програмі діяльності передбачає збільшення обсягу заготівлі деревини до 15,5 млн куб. м у 2027 році.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Ради.

Для порівняння: за даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, у 2025 році загальний обсяг заготівлі лісоматеріалів в Україні становив 11,7 млн куб. м.

Крім того, уряд розраховує збільшити виробництво деревообробної та меблевої галузей на 5%, а також забезпечити зростання частки продукції з високою доданою вартістю в експорті на 10%.

Для досягнення цих цілей у 2026 році планується схвалити Стратегію розвитку деревообробної та меблевої галузей України до 2030 року та затвердити операційний план заходів з її реалізації на 2026–2028 роки.

Серед ключових реформ і регуляторних змін у програмі уряду задекларовано:

Єдині правила ринку: У 2027 році планується запровадити єдині правила функціонування ринку деревини для всіх постійних лісокористувачів і власників лісів незалежно від форми власності.

У 2027 році планується запровадити єдині правила функціонування ринку деревини для всіх постійних лісокористувачів і власників лісів незалежно від форми власності. Європейські стандарти (EUDR): Протягом 2026–2027 років уряд має намір запровадити європейські правила обігу товарів, пов’язаних зі знелісненням та деградацією лісів, а також систему належної перевірки та геопросторової простежуваності походження деревини на базі державних інфосистем.

Протягом 2026–2027 років уряд має намір запровадити європейські правила обігу товарів, пов’язаних зі знелісненням та деградацією лісів, а також систему належної перевірки та геопросторової простежуваності походження деревини на базі державних інфосистем. Корпоратизація ДП "Ліси України": У 2027 році заплановане завершення корпоратизації державного підприємства з одночасним запровадженням безстрокового мораторію на відчуження акцій держави.

Нагадаємо, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. Як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, парламент розгляне документ найближчим часом відповідно до регламентних процедур.

Нагадаємо, рекордна заготівля зіштовхнулася зі слабким попитом, через що деревообробники скорочують закупівлі. Державне підприємство "Ліси України" у 2026 році значно наростило обсяги вирубки та планувало виставити на торги рекордні партії сировини, проте через падіння попиту на ринку деревина почала накопичуватися на складах, що змусило переглядати умови її продажу.