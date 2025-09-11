Запланована подія 2

В Украине упорядочили работу ВВК: для всех обеспечат единый стандарт

заседание правительства
Фото: прессслужба КМУ

Кабинет министров упорядочил работу военно-врачебной комиссии. Отныне для всех сил обороны обеспечат единый стандарт обзора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, теперь действие правил военно-врачебной экспертизы ВСУ теперь будет распространяться на СБУ, Службу внешней разведки, Госпогранслужбу, Нацгвардию и УГО.

Все они будут пользоваться единственным расписанием болезней для определения пригодности к службе, а медосмотры для военных этих органов будут проводить в собственных медучреждениях.

Если таких учреждений нет, то ВВК нужно будет пройти в гражданских больницах по договорам.

Правительство также упростило прохождение медицинских и военно-врачебных экспертиз, в том числе дистанционно, для военных и пострадавших, которые долго лечатся за границей (12 месяцев и больше) и не могут пройти экспертизу в Украине.

Ранее Минобороны утвердило изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ — упрощен документооборот, снижен риск ошибок из-за человеческого фактора, а также установлен предельный срок проверки документов ВЛК в 5-дневный срок.

Напомним, в медицинской информационной системе ВСУ запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии, что позволит оформлять выводы онлайн.

Автор:
Светлана Манько