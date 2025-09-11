В Україні упорядкували роботу ВЛК: для всіх забезпечать єдиний стандарт огляду

Кабінет міністрів упорядкував роботу військово-лікарської комісії. Віднині для всіх Сил оборони забезпечать єдиний стандарт огляду.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, відтепер дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ відтепер поширюватиметься на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та УДО.

Усі вони будуть користуватися єдиним розкладом хвороб для визначення придатності до служби, а медогляди для військових цих органів проводитимуть у власних медзакладах.

Якщо ж таких закладів немає, то ВЛК потрібно буде пройти у цивільних лікарнях за договорами.

Уряд також спростив проходження медичних і військово-лікарських експертиз, у тому числі дистанційно, для військових та постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) й не можуть пройти експертизу в Україні.

Раніше Міноборони затвердило зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ — спрощено документообіг, знижено ризик помилок через людський фактор, а також встановлено граничний строк перевірки документів ВЛК у 5-денний термін.

Нагадаємо, в медичній інформаційній системі ЗСУзапустили електронний кабінет військово-лікарської комісії, що дозволить оформлювати висновки онлайн.