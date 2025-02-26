В Украине в прошлом году проведено более 3,6 млрд платежных операций: кредитовый трансфер стал лидером

В течение 2024 года бизнес и население активно осуществляли кредитные и дебетовые переводы. В прошлом году в пределах Украины осуществлено более 3,6 млрд платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Кредитные переводы доминируют

В Украине в 2024 году услуги по выполнению платежных операций, инициированных через кредитовый трансфер и прямой дебет, предоставляли 62 банка и два небанковских финансовых учреждения. За год было совершено 1,7 млн сделок с помощью прямого дебета на сумму 31,20 млрд грн.

Платежные операции, инициированные через кредитный трансфер, наиболее распространены. В 2024 году было осуществлено:

В пределах Украины — 3 619,6 млн операций на сумму свыше 43,12 трлн грн;

В Украине — 5,7 млн сделок на сумму 69,27 млрд долл. в экв.;

Из Украины — 1,4 млн операций на сумму 77,06 млрд долл. в экв.

Операции в пределах Украины

В 2024 году наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, выполнено со счетов физических лиц: 3,1 млрд. или 85,7% от общего количества соответствующих платежных операций.

В то же время по сумме больше таких платежных операций осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 39,26 трлн грн, или 91,1% от общей суммы.

Трансграничные операции

В прошлом году в пользу физических лиц в Украину из-за границы поступило 58,6% от общего количества платежных операций, совершенных через кредитовый трансфер, что составляет 3,3 млн. операций.

Однако по сумме лидирует бизнес: 94,1% от общей суммы сделок поступило в пользу субъектов хозяйствования, в том числе по внешнеэкономическим контрактам. Это составляет 65,21 млрд. дол. в экв.

Больше всего средств в Украину поступало из стран ЕС (44,97%), Швейцарии (21,71%), Соединенных Штатов Америки (11,88%).

Отметим, в 2024 году объем внутренних денежных переводов через платежные системы вырос на 83% по сравнению с предыдущим годом и составил 1336,58 млрд грн (33,2 млрд долларов).

Напомним, по итогам 2022 года, по сравнению с 2021 годом, объем портфеля потребительских кредитов уменьшился на 9,89%, а в 2023 и 2024 годах наблюдался постепенный рост потребительских кредитов — на 5% и 21,09% соответственно.